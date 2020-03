Coronavirus : la France organise le retour de ses ressortissants coincés à l'étranger

La France va mettre en place un dispositif aérien, en lien avec la compagnie Air France, pour permettre aux Français bloqués à l'étranger en raison du Covid-19 de rentrer chez eux.

Bonne nouvelle pour les Français de l'étranger. "Un mécanisme global et mondial pour permettre à nos ressortissants qui le souhaitent de rentrer chez eux en France par voie aérienne va être mis en place très rapidement, en lien avec Air France", ont assuré, mercredi 18 mars, les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et le secrétaire d'État chargé des Transports dans un communiqué.

"Il reposera sur un plan de transport aérien adapté pour l’ensemble du monde, en fonction des priorités et urgences locales, et permettra à chacun de réserver un billet retour auprès d’une compagnie", ont ajouté Jean-Yves Le Drian, Christophe Castaner et Jean-Baptiste Djebbari.

Beaucoup de pays ont suspendu les liaisons aériennes avec l'Europe, nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19, laissant sur le carreau des dizaines de milliers de Français.

"Patience"

Le ministre français des Affaires étrangères a appelé d'ici là les milliers de voyageurs français bloqués à travers le monde de prendre leur mal en "patience".

Quelque 6 000 à 7 000 Français sont notamment encore bloqués au Maroc et 4 000 en Tunisie, qu'ils soient touristes ou en déplacement personnel et professionnel. Depuis vendredi soir, 90 vols, dont beaucoup de vols spéciaux, ont permis d'évacuer les deux tiers des 20 000 Français retenus au Maroc, a précisé Jean-Yves Le Drian. Une trentaine de vols vont également être organisés pour permettre le retour des Français de Tunisie, a-t-il ajouté.

Le gouvernement a par ailleurs invité les Français résidant à l'étranger à éviter autant que possible les déplacements internationaux, y compris pour revenir sur le territoire national, sauf raisons impératives. "Nous pensons que pour leur propre sécurité et pour lutter contre ce virus, il faut rester chez soi. Et si le chez soi c'est à l'étranger, qu'on reste dans son chez soi à l'étranger", a souligné Jean-Yves Le Drian.

Pour ceux résidant dans l'espace européen qui souhaiteraient néanmoins rentrer, "des retours directs par voie aérienne devraient, dans la mesure du possible, être privilégiés" plutôt que le franchissement de plusieurs frontières terrestres, ont relevé les trois ministres.

