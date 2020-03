Coronavirus: le Canada débloque 82 milliards de dollars d'aides

Publicité Lire la suite

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé mercredi un nouveau plan de 27 milliards de dollars canadiens (17 mds d'euros) d'aides directes et de 55 milliards de reports d'impôts, pour aider le Canada à affronter la pandémie de coronavirus.

"En cette période exceptionnelle, notre gouvernement prend des mesures exceptionnelles", a déclaré M. Trudeau lors d'une conférence de presse devant sa résidence officielle. Le Premier ministre est à l'isolement depuis près d'une semaine après que son épouse Sophie a été testée positive au Covid-19.

"En ce moment nous devons nous concentrer sur notre santé... ce n'est pas le moment de se demander si on va perdre son emploi ou si on va manquer d'argent pour payer les courses et les médicaments", a-t-il souligné.

Il a expliqué que son gouvernement allait verser 27 milliards d'aides directes aux travailleurs en situation de précarité et aux entreprises canadiennes en difficultés. Par ailleurs, 55 milliards de dollars sous forme de reports d'impôts devraient permettre de répondre aux besoins de liquidités des familles et des entreprises canadiennes", selon lui.

Au total, ce soutien de 82 milliards de dollars "représente plus de 3% du PIB du Canada", a souligné le Premier ministre.

Alors que les effets de la pandémie se font de plus en plus sentir sur l'économie canadienne, ces mesures "permettront aux Canadiens de payer leur loyer et leurs courses, et aideront les entreprises à continuer à payer leurs employés et leurs factures en ces temps d'incertitude", a justifié M Trudeau.

L'aide directe consistera par exemple en une série d'allocations qui seront versées pendant 15 semaines aux Canadiens placés en isolement ou ayant contracté le Covid-19 mais n'ayant pas accès à l'assurance-chômage. Des allocations enfants exceptionnelles seront également versées aux parents en difficultés.

Les Canadiens et les entreprises bénéficieront par ailleurs d'un report du paiement de leurs impôts à fin août, contre le 30 avril initialement.

"Au fur et à mesure que la situation évolue, d'autres mesures seront annoncées pour soutenir les Canadiens, stimuler l'économie et protéger les emplois", a promis M. Trudeau.

"Mon boulot consiste habituellement à veiller au respect de notre ligne fiscale", a ensuite commenté le ministre des Finances Bill Morneau lors d'un point presse.

"Mais aujourd'hui, en tant que ministre des Finances, mon unique boulot consiste à m'assurer que les Canadiens aient de quoi manger dans leur réfrigérateur, qu'ils aient un toit et qu'ils puissent se payer les médicaments dont ils ont besoin", a-t-il dit.

MM. Trudeau et Morneau ont tout deux estimé que l'économie canadienne avait les reins suffisamment solides pour traverser la crise actuelle.

La situation budgétaire du Canada "est enviée dans le monde entier et cela signifie que nous avons la puissance de feu fiscale nécessaire pour répondre" à la crise, a-t-il assuré.

Ces mesures s'ajoutent à une première enveloppe de 10 milliards de dollars canadiens débloquée vendredi dernier pour aider les entreprises du pays.

Le Canada comptait mercredi quelque 600 cas confirmés de coronavirus, et huit décès.

