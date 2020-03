Covid-19: Radio France multiplie les contenus pour réviser, se divertir et se cultiver

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Pour aider les élèves à réviser, les familles à se divertir sans écrans et les internautes à s’informer sans fake news, Radio France multiplie les contenus et propositions éditoriales à l’heure du coronavirus et du confinement.

Dans un communiqué, le groupe public a annoncé mercredi rejoindre l’initiative "Nation apprenante" lancée par le ministère de l’Education nationale avec les médias du service public, qui consiste à mettre à disposition des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants et professeurs des contenus labellisés liés aux programmes scolaires.

Ces contenus éducatifs sont disponibles via l’application de Radio France, dans la rubrique "révisez avec la radio".

On y trouve notamment des émissions de France Culture qui permettent de réviser de nombreuses matières: sciences, histoire, littérature, philo… France musique propose elle des contenus en lien avec l’éducation musicale et artistique, et a aussi mis en ligne plusieurs dossiers, dont un destiné aux lycéens qui préparent le bac musique 2020. Les autres antennes du groupe participent aussi à l’initiative "Nation apprenante".

"Nous sommes totalement en phase avec cette initiative et nous avons mis déjà énormément de programmes en ligne, avec toujours une approche éditoriale. On réassemble nos émissions pour donner un matériau très organisé" à tous ceux qui doivent réviser, a souligné à l’AFP Sandrine Treiner, la directrice de France Culture.

Les radios du groupe proposent en outre de nombreux rendez-vous et podcasts pour les enfants et les familles. Notamment France Inter avec Oli (histoires pour enfants), ou la chronique les "Barbatrucs" diffusée à 07H15 qui donne aux parents des conseils pour occuper leurs enfants. Et France Culture a remis en ligne des fictions de qualité, comme les excellentes adaptations radiophoniques des Aventures de Tintin, réalisées avec la Comédie-Française, avec le feu vert de la société Moulinsart (qui gère les droits des oeuvres de Hergé).

France Culture a aussi lancé au début du mois les "radiographies du coronavirus", un podcast qui ne contient que des informations vérifiées et alimenté tous les jours.

Les web radios et émissions musicales de Fip ("Certains l’aiment fip" ou le "club jazzafip") peuvent aussi aider les auditeurs de tous les âges à se changer les idées, tout en développant leur culture générale.

Enfin les formations chorales de Radio France offrent sur la plateforme vox.radiofrance.fr, lancée il y a 18 mois, des modules pédagogiques, partitions, etc.. pour apprendre le chant.

