Manu Dibango malade du coronavirus

Manu Dibango, saxophoniste et légende de l'afro-jazz, a été hospitalisé pour cause de coronavirus et "se repose et récupère dans la sérénité", peut-on lire sur sa page Facebook officielle.

Ce site informe sobrement d'"une récente hospitalisation due au Covid-19" de cette légende de la musique africaine, née au Cameroun il y a 86 ans.

Le musicien, toujours selon ce document, "se réjouit d'avance de retrouver prochainement" son public. Manu Dibango est l'auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, avec "Soul Makossa" (1972).

Étonnant destin pour cette face B d'un 45 tours dont le titre phare était un hymne pour l'équipe de foot du Cameroun à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations.

Repéré par des DJs new-yorkais, le titre a connu mille vies. Manu Dibango avait même accusé Michael Jackson de plagiat sur un morceau de l'album "Thriller". Un accord financier avait finalement été trouvé.

