Coronavirus : aucune nouvelle contamination d'origine locale en Chine

Aucun nouveau cas de contamination au coronavirus n'a été recensé à Wuhan, où l'épidémie est apparue en décembre, mais un nombre record de cas ont été confirmés dans la capitale Pékin. Tous sont des personnes arrivées de l'étranger.

La Chine n'a rapporté jeudi 19 mars aucune nouvelle contamination d'origine locale au coronavirus, une première depuis le début de l'épidémie, mais les autorités sanitaires ont fait état de 34 cas importés supplémentaires.

Ce nombre de nouvelles personnes contaminées venant de l'étranger est même un record journalier, a indiqué le ministère de la Santé. Il s'agit le plus souvent de Chinois rentrant de pays particulièrement touchés par le Covid-19.

Les nouveaux cas importés ont été recensés à Pékin (21), dans la province méridionale du Guangdong (9), à Shanghai (2) et dans les provinces du Heilongjiang (1 cas) et du Zhejiang (1 cas). Au total, leur nombre s'élève désormais à 189 dans le pays le plus touché du monde par le coronavirus.

Mise en quarantaine de toute personne arrivant sur le sol chinois

Ces derniers jours, la Chine a centré ses mesures de lutte contre l'épidémie sur le contrôle des voyageurs arrivant de l'étranger. "Une seule étincelle peut provoquer un feu de praire", a écrit le journal officiel Chine Daily dans un éditorial publié jeudi.

Pour éviter que ces personnes ne se retrouvent dans la nature et ne relancent une épidémie largement endiguée en Chine, les autorités imposent désormais la mise en quarantaine de toute personne arrivant sur le sol chinois.

Une zone spécialement dédiée aux vols internationaux a été mise en place la semaine dernière à l'aéroport international de Pékin afin que tous les nouveaux arrivants passent des contrôles sanitaires.Les personnes n'effectuant pas de correspondance sont alors orientées vers des lieux précis où elles sont placées en isolement pendant 14 jours.

Il n'est désormais plus permis aux passagers arrivant à Pékin en provenance de l'étranger de se placer eux-mêmes en confinement.

Aucun cas d'infection dans la province de Hubei

Par rapport à la mi-février, lorsque les nouvelles contaminations se comptaient chaque jour par milliers, la contagion a été pratiquement stoppée dans le pays où elle avait commencé.

Aucun cas d'infection n'a été recensé dans la province de Hubei, dont Wuhan est la capitale dans le centre du pays, a indiqué la Commission nationale de la santé. Il s'agit d'une première depuis que l'épidémie s'y est déclarée en décembre dernier.

Wuhan se trouve en confinement depuis le 23 janvier, dans le cadre de mesures drastiques destinées à endiguer la propagation de l'épidémie.

Selon le dernier bilan communiqué jeudi par les autorités sanitaires, 80928 cas confirmés de contamination et 3245 décès ont été recensés depuis le début de l'épidémie.

