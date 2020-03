Les écoles britanniques vont fermer en raison de l'épidémie de coronavirus

Une école britannique désormais fermée à Winsford, au Royaume-Uni. © Molly Darlington, Reuters

Le Royaume-Uni s'est résolu à son tour mercredi à fermer les écoles à la fin de la semaine et jusqu'à nouvel ordre face à la propagation de plus en plus rapide du nouveau coronavirus, qui a fait plus de 100 morts sur son sol.