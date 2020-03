Coronavirus : un métro parisien logiquement déserté

Si les 14 lignes de métro fonctionnent encore à Paris, le nombre de services a été réduit de moitié sur tout le réseau. Les passagers se font rares à bord des rames. Des équipes de nettoyage passent régulièrement dans chaque wagon pour désinfecter.

La RATP a constaté, lundi 16 mars, une baisse de 70 % des validations de cartes Navigo dans le métro par rapport à un jour normal. Le lendemain, mardi, ce chiffre a chuté à plus de 80 % avec l'entrée en vigueur du confinement. Les couloirs du métro sont pratiquement vides et à bord des wagons, les passagers se font rares. Ils tentent de se protéger en portant des masques et en respectant des distances de séparation. La RATP a annoncé avoir doublé le nombre de personnels chargés de veiller à la propreté des rames et des stations.