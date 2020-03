L'actu en dessin : la planète au rythme du coronavirus

Des millions de personnes à travers le monde se sont ruées ces derniers jours dans des magasins pour acheter des produits de première nécessité avant la mise en place ou le durcissement des mesures de restriction pour enrayer l'épidémie de coronavirus.

On estime que ce week-end un demi-milliard de personnes connaîtra une forme de confinement ou de restrictions de mouvement. Nombreux sont les gouvernements qui ont pris la décision de confiner leurs populations nationales.

Partout dans le monde, l'annonce de possibles confinements a eu comme conséquence une ruée vers les produits de première nécessité, par crainte d'une pénurie. Les chaînes de supermarchés ont appelé les consommateurs à ne pas se constituer des stocks inutiles de provisions.

José Antonio Rodríguez García est né en 1965 à Mexico. Dessinateur et illustrateur, il est également un membre actif des organisations Mexican Society of Cartoonists, The International Association of Cartoonists MIKS, Cartoon Movement et tOOns MaG. Rodríguez est actuellement dessinateur éditorial et illustrateur pour le journal La Voz de Michoacán, au Mexique, pour la revue Negratinta, publiée en Espagne, et pour l'Aneddotica Magazine en Italie.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.