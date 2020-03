La Californie se confine pour lutter contre la propagation du coronavirus

Gavin Newsom, gouverneur de Californie, le 3 mars 2020. © Gabriela Bhaskar, Reuters

Le gouverneur de Californie a ordonné jeudi soir le confinement de son État, le plus peuplé et le plus riche du pays, afin de contrer la propagation du Covid-19. La mesure, dont les emplois et services essentiels seront exemptés, sera appliquée jusqu'à nouvel ordre.