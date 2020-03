Pandémie de coronavirus : le tour du monde de France 24

Les correspondants et correspondantes de la chaîne vous racontent quotidiennement comment la lutte contre la pandémie s'organise dans les les pays où ils résident.

Depuis plusieurs semaines, la pandémie ne cesse d'enfler et de gagner de nombreux pays. Les derniers en date se trouve en Amérique du Sud, où plusieurs pays se préparé à adopter des mesures de confinement. De l'Australie à la Colombie, en passant par l'Europe et l'Afrique, les correspondantes et correspondants de France 24 vous racontent le quotidien de différents pays face au coronavirus.

Liban : le récit de Zeina Antonios

Australie : le récit de Grégory Plesse

Turquie : le récit de Ludovic de Foucaud

RD Congo : le récit de Clément Bonnerot

Algérie : le récit de Moncef Aït-Kaci

Colombie : le récit d'Alvaro Sierra

