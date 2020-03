Après la Californie, l'État de New York, l'Illinois, le New Jersey et le Connecticut à l'arrêt

L'État de New York et plusieurs autres ont décrété vendredi l'arrêt de toutes les activités non essentielles pour faire face à la pandémie de coronavirus. Près de 250 décès ont été enregistrés aux États-Unis.

Les États de New York, de l'Illinois et du Connecticut ont emboîté le pas à la Californie en ordonnant à leurs habitants de rester chez eux, vendredi 20 mars. Ce sont les mesures les plus radicales prises jusqu'à présent aux États-Unis pour tenter d'enrayer l'épidémie de nouveau coronavirus. Cette décision entraîne la fermeture des commerces non essentiels et contraint les habitants à rester confinés chez eux sauf pour se rendre dans les épiceries, les pharmacies, les stations essence et "d'autres commerces essentiels".

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a annoncé pour sa part qu'il prévoyait d'instaurer la fermeture des commerces non essentiels dans les prochaines 24 heures.

Ces cinq États représentent environ 31 % de l'économie américaine et pèsent plus de 85 millions de personnes, dont 60 pour la Californie et New York.

Pas de confinement général

Donald Trump a déclaré plus tôt vendredi ne pas envisager pour le moment un confinement général de toute la population aux États-Unis, une mesure qui ne sera probablement jamais nécessaire à ses yeux. "Cela a été fait en Californie, cela a été fait à New York, ce sont deux points chauds (...) Mais si vous allez dans le Midwest ou ailleurs, ils regardent tout cela à la télévision et n'ont pas les mêmes problèmes", a-t-il déclaré.

Selon un bilan de l'université Johns Hopkins vendredi, plus de 19 000 cas de coronavirus ont été recensés aux États-Unis, qui comptent plus de 249 décès. Les experts sanitaires estiment que le nombre de cas réels pourrait être bien plus élevé.

Un collaborateur du vice-président Mike Pence, nommé par Donald Trump à la tête de la "task force" chargée de lutter contre la propagation de la pandémie aux États-Unis, a été testé positif au coronavirus. Le numéro deux de l'État américain n'avait pas été "contact étroit" avec cette personne, a précisé sa porte-parole, pas plus que Donald Trump.

Avec Reuters et AFP