Décès du chanteur américain Kenny Rogers, star de la musique country

Le célèbre chanteur américain de musique country Kenny Rogers est décédé à l'âge de 81 ans, chez lui à Sandy Springs, dans l'État de Georgie, a annoncé, samedi 21 mars, sa famille.

"Il s’en est allé paisiblement, à la maison, de mort naturelle, accompagné par des soins palliatifs et entouré de sa famille", a-t-elle précisé dans un communiqué de presse.

Le chanteur né au Texas était connu pour une série de tubes comme "The Gambler," "Lucille", "Lady", et "Islands in the Stream"

Il avait joué dans nombre de films, notamment "Six pack" en 1982, et d'émissions de télévision.

