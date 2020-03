En Côte d'Ivoire, les autorités s'organisent face au coronavirus

Comme de nombreux États voisins, la Côte d'Ivoire a ordonné lundi la fermeture de tous les établissements scolaires et suspendu tous les événements sportifs et culturels. Le pays compte 14 cas confirmés de coronavirus.

En Côte d’Ivoire, bien que le pays ne recense officiellement que 14 cas selon un bilan officiel publié le 20 mars, les autorités ont pris des mesures drastiques.

Écoles fermées, frontières aérienne quasiment fermées depuis le 16 mars, interdiction des rassemblement de plus de 50 personnes et fermeture des salles de spectacles et des boites de nuit.

Même si dans les rues, les habitudes ont peu évolué, les commerces commencent déjà à ressentir les effets des mesures prises pour faire face au coronavirus.