Le film "The Lovebirds" sortira directement sur Netflix à cause du coronavirus

Los Angeles (AFP)

Comme les salles obscures ferment dans le monde entier pour protéger les spectateurs du coronavirus, les studios Paramount ont décidé de diffuser directement leur film "The Lovebirds" sur la plateforme Netflix, sans passer d'abord par la case cinéma.

Cette décision, des plus symboliques pour Hollywood, est révélatrice des incertitudes que la pandémie de Covid-19 fait peser sur la filière du divertissement, qui s'attend à subir des pertes colossales en raison des recettes en chute libre dans les cinémas.

C'est la première fois qu'un grand studio hollywoodien retire un film des cinémas pour le confier à Netflix, même si aucune date de diffusion n'a encore été fixée.

Comédie romantique, "The Lovebirds" réunit Issa Rae et Kumail Nanjiani pour former un couple malencontreusement impliqué dans un meurtre mystérieux.

En raison de la pandémie, les studios Universal ont de leur côté annoncé que leur film "Les Trolls 2 - Tournée mondiale" sortirait simultanément en salles et en vidéo à la demande.

Disney a également avancé la date de diffusion de "La Reine des Neiges 2" sur sa propre plateforme de streaming, Disney+.

Les studios ont toutefois jusqu'à présent généralement décidé de seulement repousser la date de sortie de leurs grosses productions dans les salles de cinéma, comme "Mulan", "Black Widow" ou le dernier épisode de "Fast & Furious".

