Stress et pédagogie: la drôle de vie des pharmacies par temps d'épidémie

Paris (AFP)

"On se prend le stress des gens en pleine gueule", lâche Gaëlle, le regard las. En pleine épidémie, les pharmaciens sont en première ligne face à des clients anxieux, en quête de masques et de gel hydroalcoolique.

"Jusqu'à mardi midi (début du confinement, NDLR), il y avait trois fois plus de gens que d'habitude, stressés, angoissés alors on essaie de les apaiser", poursuit la jeune femme, derrière le comptoir d'une petite pharmacie parisienne aux lambris de bois sculptés.

A Metz, Vanessa, préparatrice, en a vu défiler "jusqu'à 700 par jour", réclamant masques chirurgicaux et gel hydroalcoolique, avant que le flot ne se tarisse avec le confinement.

"On dit aux gens de ne pas sortir et qu'il n'y a aucune raison de stocker les médicaments, on passe notre temps à expliquer", constate sa consœur Ahlem, à la Pharmacie des Grands Boulevards, à Paris, vaporisateur d'alcool et chiffon en main pour désinfecter comptoir, terminaux de cartes bancaires et poignées de porte.

Sur presque toutes les devantures d'officines, des affichettes informent pourtant qu'il n'y ni masques, ni gants, ni gel à vendre, ni parfois de thermomètres, devenus eux aussi une denrée rare.

- Des masques, des masques, des masques -

Même s'ils sont devenus plus rares, les clients "demandent systématiquement des gants, des masques et du gel hydroalcoolique que nous n'avons pas", constate aussi Johanna, pharmacienne à Ajaccio.

Ne pas pouvoir leur vendre des masques, "c'est très difficile à faire comprendre à la population", pour Carine Wolf, présidente de l'Ordre des pharmaciens, qui note en revanche que le rationnement du paracétamol passe plutôt bien.

"Les gens viennent nous voir car nous sommes les plus accessibles, nous avons clairement un rôle éducatif", explique Pascal Louis, pharmacien à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or), président du Collectif des groupements d'officines (CNGPO) et de l'Union régionale des pharmaciens (URPS) de Bourgogne Franche-Comté.

Une mission qui peut être pesante: "parfois on perd un peu notre calme, à force de se répéter", confie Vanessa.

La population "n'a pas pris conscience de l'importance du virus et du confinement. On essaie de leur dire de rentrer chez eux, de sortir le moins possible, de faire de la pédagogie, mais c'est compliqué de se faire entendre, les gens sont assez têtus", déplore une de ses consœurs messines.

- "On ne déserte pas" -

Les pharmaciens sont aussi en première ligne face à des gens potentiellement malades.

Mais "il faut qu'on vienne travailler, on n'a pas le choix, on ne se pose pas la question", lâche une professionnelle de Metz, après avoir prié un client de se laver les mains à l'entrée.

"Oui, on est exposé, mais c'est les risques du métier. Devant l'adversité, on ne déserte pas", approuve Emmanuel, pharmacien parisien. Ce qui ne l'empêche pas d'être très remonté contre les autorités qui, selon lui, auraient dû annuler le premier tour des municipales et "prendre plus tôt la mesure de la crise" pour endiguer l'épidémie. "C'est criminel", lâche-t-il.

Pour protéger ses employés, le patron de Vanessa a fabriqué de grandes protections en plexiglas. "Grâce à ça, on se sent protégées. On a tellement été exposées ces dernières semaines qu'on espère juste ne pas contaminer les clients", dit-elle.

A Paris, une pharmacie du Xe arrondissement a même placé devant sa porte d'entrée une sorte de "passe-plats" pour délivrer les médicaments sans que les clients aient à entrer.

