Coronavirus en France : 112 morts en une journée, 674 depuis le début de l'épidémie

Les hôpitaux français accueillent 1 746 cas graves en réanimation et plus de 1 000 personnes ont été hospitalisées au cours de la dernière journée, a indiqué Jérôme Salomon, le 22 mars 2020.

Dans un nouveau point presse, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon annoncé dimanche le décès de 112 nouveaux patients par rapport à la veille, portant le bilan total de l'épidémie en France à 674 morts. Le pays compte par ailleurs 16 018 cas confirmés.

Publicité Lire la suite

L'épidémie de coronavirus a causé la mort de 112 personnes entre samedi et dimanche, a annoncé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, dimanche 22 mars. Le bilan du Covid-19 en France grimpe ainsi à 674 morts dans les hôpitaux, a-t-il précisé, ajoutant que des décès avaient aussi lieu en ville ou dans les Ehpad.

Dans ce nouveau point de situation, Jérôme Salomon a également fait état de 7 240 personnes hospitalisées et de 1 746 cas graves en réanimation. "Plus de 1 000 personnes ont été hospitalisées au cours de la dernière journée", a-t-il poursuivi. Huit régions sont touchées, parmi lesquelles l'Île-de-France, le Grand Est, les Hauts de France, la Bourgogne Franche-Comté, et la dernière en date, l'Occitanie.

Avec AFP