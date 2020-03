Coronavirus : le chef du gouvernement espagnol prévient que "le pire est à venir"

Le gouvernement espagnol a annoncé avoir acquis plus de 640 000 appareils de dépistage. © Cesar Manso, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

"Le pire reste à venir", a affirmé, samedi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, alors que l'épidémie de coronavirus se propage dans le pays. Avec 25 000 personnes infectées et plus de 1 300 décès, l'Espagne est le troisième pays le plus touché par la pandémie.