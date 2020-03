Coronavirus : 602 nouveaux décès en Italie, mais des lueurs d'espoir

Les autorités sanitaires italiennes ont dénombré, lundi, 602 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 6 078 morts dans la péninsule. La hausse journalière est toutefois la plus faible en valeur absolue depuis le début de la pandémie.

Publicité Lire la suite

En 24 heures, l'Italie compte 602 nouveaux décès dus au coronavirus. Cette hausse journalière de 11 % est cependant la plus faible en valeur absolue depuis le début de la pandémie, ce qui pourrait annoncer son ralentissement. Le bilan est au total de 6 078 morts dans la péninsule.

Le nombre de cas est quant à lui passé en 24 heures de 59 138 à 63 928, selon la Protection civile, ce qui fait une hausse de 8 %. Là aussi, il s'agit du chiffre le plus bas depuis l'apparition de la maladie en Italie, fin février.

Parmi les personnes atteintes, 7 432 étaient complètement rétablies lundi, contre 7 024 la veille, et 3 204 se trouvaient en soins intensifs, contre 3 009 dimanche.

La Lombardie, région la plus durement touchée, reste dans une situation critique avec 3 776 décès et 28 761 cas. Dimanche, on y dénombrait 3 456 morts et 27 206 cas.

Avec Reuters