Coronavirus : le Royaume-Uni opte finalement pour le confinement

Le Royaume-Uni a lui aussi adopté des mesures de confinement pour une durée de trois semaines, afin de faire face à la pandémie de coronavirus. Cette mesure s'applique dès ce lundi soir.

Afin de freiner la propagation du coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson a décrété lundi 23 mars un confinement de la population du Royaume-Uni pour au moins trois semaines.

Les autorités interdisent les mariages et les grands rassemblements, et ferment les commerces non essentiels pour inciter ses citoyens à respecter les consignes de confinement.

Boris Johnson a précisé que tous les magasins vendant des biens non essentiels seraient fermés, ainsi que les bibliothèques et les lieux de culte, et que tous les événements sociaux seraient interdits, à l'exception des funérailles.

"Nous mettrons un terme à tous les rassemblements de plus de deux personnes en public — à l'exclusion des personnes avec lesquelles vous vivez. Les parcs resteront ouverts pour l'exercice mais les rassemblements seront dispersés", a déclaré Boris Johnson dans un discours à la télévision.

"Nous maintiendrons ces restrictions sous contrôle permanent. Nous les réexaminerons dans trois semaines et les assouplirons si la situation montre que nous le pouvons", a-t-il ajouté.

