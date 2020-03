En Italie, près de Modène, une femme de 95 ans sort guérie de l'hôpital

En Italie, une femme âgée de 95 ans, soignée du Covid-19 à l'hôpital, est autorisée à rentrer chez elle. Elle est la personne la plus âgée de la région de Modène à guérir du coronavirus, selon la Gazetta di Modena.

Alma Clara Corsini, originaire du village de Fanano, a été transportée le 5 mars à l'hôpital de Pavullo Nel Frignano, au sud de Modène, après avoir montré des symptômes du Covid-19. Le personnel médical estime que la patiente est maintenant guérie. Mme Corsini a déclaré à la Gazetta di Modena : "Je vais bien. On m'a bien soignée et je pourrai bientôt rentrer chez moi." D'après les informations du journal britannique Daily Mail, l'hôpital de Pavullo a signé la décharge médicale et la patiente est rentrée chez elle.

Les soignants à l'hôpital soulignent que Mme Corsini a pu guérir sans avoir recours à un traitement thérapeutique. La patiente est devenue une "fierté pour l'équipe soignante", souligne le journal italien.

En Chine, une rémission du Covid-19 a été signalée au sujet d'une femme âgée de 103 ans, selon un article du Chutian Metropolis Daily. La patiente, prise en charge à l'hôpital de Liyuan, à Wuhan, bénéficie d'un état de santé sans problème majeur, souligne le Dr Zeng Yulan, mises à part des bronchites chroniques sans gravité.

Le journal a publié une vidéo montrant la femme âgée de 103 ans être escortée hors de l'hôpital sur un brancard.