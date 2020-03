Chine : le confinement de Wuhan, la ville-épicentre du coronavirus, bientôt levé

La ville chinoise de Wuhan, berceau de l'épidémie de Covid-19, va lever le 8 avril ses restrictions aux déplacements après plus de deux mois de confinement, ont annoncé les autorités.

Les restrictions de déplacement en vigueur dans la province chinoise du Hubei, berceau de la pandémie de coronavirus où la situation s'améliore, vont être levées pour les départs, ont annoncé mardi 24 mars les autorités.

Les voyageurs qui souhaitent quitter le Hubei seront autorisés à le faire dès mercredi s'ils disposent d'une attestation médicale, a fait savoir la Commission de la santé locale.

L'interdiction des déplacements sera par ailleurs levée le 8 avril à Wuhan, chef-lieu de la province, où le virus est apparu en décembre.

Cette zone peuplée de 56 millions d'habitants avait été placée en quarantaine fin janvier. Mais les restrictions sont progressivement levées depuis une visite en mars du président Xi Jinping.

Le nombre de nouveaux cas était extrêmement faible ces dernières semaines dans le Hubei, même si une contamination supplémentaire a été rapportée, mardi, à Wuhan par le ministère de la Santé.

Un code QR pour entrer ou sortir

Les personnes souhaitant entrer ou sortir du Hubei ou de Wuhan pourront le faire aux dates prévues, sous réserve qu'ils présentent sur leur téléphone portable un code QR "vert". Délivré par les autorités, il atteste de leur non-infection par le nouveau coronavirus. Les écoles resteront pour l'instant fermées dans la province.

Au niveau national, la Chine a fait état mardi de 78 nouveaux cas de Covid-19, dont 74 qui sont le fait de personnes arrivant de l'étranger. Une tendance qui alimente les craintes d'une nouvelle vague de contagion dans le pays.

Sept décès supplémentaires ont par ailleurs été enregistrés, tous à Wuhan, selon le bilan officiel du ministère de la Santé.

Au total, 427 cas importés ont été signalés en Chine jusqu'à présent. Les ressortissants étrangers n'en constituent qu'une minorité (47), a précisé mardi Geng Shuang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Des règles plus strictes dans certaines villes

La quasi-totalité des nouvelles contaminations est désormais le fait de ces personnes de retour ou venant de l'étranger, alors que l'épidémie semblait sous contrôle dans le pays. En réaction, de nombreuses villes ont adopté des règles strictes pour mettre en quarantaine les nouveaux arrivants, comme Pékin.

Depuis lundi, tous les vols internationaux à destination de la capitale doivent au préalable faire escale dans un autre aéroport chinois où les passagers sont soumis à des examens médicaux.

Par ailleurs, les autorités de Pékin ont annoncé mardi que toute personne arrivant dans la ville serait soumise à un test de dépistage à partir de mercredi.

Avec plus de 80 000 cas et 3 277 décès officiellement recensés, la Chine est , après l'Italie, le second pays le plus endeuillé au monde par le nouveau coronavirus.

Avec AFP et Reuters