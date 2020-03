Coronavirus: Costa prolonge la suspension de ses croisières dans le monde jusqu'au 30 avril

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Costa Croisières, une marque du numéro un mondial du secteur Carnival, a annoncé mardi prolonger jusqu'au 30 avril la suspension de ses croisières dans le monde, jusqu'à maintenant prévue jusqu'au 3 avril, en raison de l'épidémie de Covid-19.

L'entreprise explique dans un communiqué que "la situation d'urgence prolongée liée à la pandémie mondiale de Covid-19" et "l'introduction de nouvelles mesures de confinement, telles que la fermeture des ports et les restrictions sur la circulation des personnes (...), ne permettent pas réellement d'opérer".

Les agents de voyage et les clients concernés "recevront un bon d'échange égal à 100% du montant déjà payé par le client - uniquement pour les services achetés auprès de Costa- pour les croisières annulées", rappelle Costa Croisières.

Ce bon sera utilisable dans les 12 mois, pour des départs jusqu'à novembre 2021.

"Les croisières en cours terminent leur itinéraire actuel uniquement pour permettre aux clients de débarquer et de rentrer chez eux", rappelle Costa Croisières.

Parmi les bateaux encore en mer, le Costa Victoria, en route pour l'Italie, a vu ses quelque 700 passagers confinés dans leurs cabines suite à la contamination par le coronavirus d'une passagère débarquée en Grèce.

Celle-ci a été a été testée positive au nouveau coronavirus lors d'une escale en Crète, a-t-on appris lundi auprès de responsables locaux et de médias, et son état de santé est "stable", a indiqué Costa à l'AFP.

Attendu à Venise le 28 mars, le Costa Victoria était lundi soir à la recherche d'un "port adéquat pour accoster" en lien avec les autorités italiennes.

L'Italie vient de fermer ses ports aux bateaux de croisière battant pavillon étranger et a suspendu toute les activités économiques non essentielles sur son territoire national. Mais le ministre des Transports a indiqué jeudi que les navires italiens encore en mer devraient rentrer au port, tandis que tous les passagers et membres de l'équipage devraient subir des tests de dépistage au coronavirus.

Vendredi des passagers de deux autres bateaux de Costa Croisières, le Luminosa et le Pacifica, avaient été débarqués à Marseille, les deux navires ayant dû modifier leur parcours en raison du coronavirus.

Sinistré, le secteur des croisières a dû renoncer à une grande partie de son activité. Plusieurs paquebots ont été bloqués ces dernières semaines pour des cas suspects ou avérés de contamination au Covid-19.

