Coronavirus: Macron va installer le Comité de chercheurs

Paris (AFP)

Emmanuel Macron installera mardi à 17H00 à l'Elysée le Comité analyse recherche et expertise (Care), qui réunit 12 chercheurs et médecins pour conseiller le gouvernement sur les traitements et les tests contre le coronavirus, a indiqué la présidence.

"C'est grâce à la science et à la médecine que nous vaincrons le virus. Je réunis aujourd'hui nos meilleurs chercheurs pour progresser sur les diagnostics et les traitements. Notre effort de recherche est totalement mobilisé dans la lutte contre le Covid-19", a annoncé Emmanuel Macron dans un tweet.

Le Care vient renforcer les structures mises en place pour aider l'exécutif à gérer la crise, notamment le conseil scientifique, composé de dix experts, qui s'est réuni mardi matin à l'Elysée.

Installé en présence du Premier ministre Edouard Philippe, du ministre de la Santé Olivier Véran et de la ministre de Recherche Frédérique Vidal, le Care sera présidé par Françoise Barré-Sinoussi, virologiste à l'Institut Pasteur/Inserm, Prix Nobel 2008 pour la découverte du virus du sida.

Son objectif sera de "conseiller le gouvernement pour ce qui concerne les programmes et la doctrine relatifs aux traitements, aux tests et aux pratiques de +backtracking+ qui permettent d'identifier les personnes en contact avec celles infectées par le virus du Covid-19", selon l'Elysée.

Le comité "assurera notamment le suivi des études thérapeutiques autorisées en France et les essais engagés sur des traitements à l'étranger". Il "accompagnera la réflexion des autorités sur la doctrine et la capacité à réaliser des tests ainsi que sur l'opportunité de la mise en place d'une stratégie numérique d'identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées", poursuit la présidence.

Le Covid-19 a fait 860 morts en France depuis le début de l'épidémie, dont cinq médecins, et 2.082 patients étaient lundi soir en réanimation, selon un dernier bilan.

Dans un entretien au Monde, Mme Barré-Sinoussi insiste sur l'impératif de la "rigueur scientifique", notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'hydroxychloroquine, "dont l'efficacité n'a pas été prouvée de façon rigoureuse", selon elle.

"J'attends les résultats de l'essai Discovery, conçu dans le cadre du consortium +Reacting+, qui vient de démarrer et qui portera sur 3.200 personnes, dont 800 en France (...) De premières analyses fiables devraient être connues dans une quinzaine de jours. Cet essai est fait dans les règles de l'art. Soyons patients", dit-elle.

Mme Barré-Sinoussi estime par ailleurs que "la communication devrait être mieux coordonnée, de façon globale, pour être la plus fiable possible. Tout est amplifié par les réseaux sociaux, avec de trop nombreuses fausses informations, ce qui crée des angoisses".

