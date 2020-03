Dans les Ehpad les décès se multiplient, craintes d'une "catastrophe"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Avec des dizaines de décès de résidents signalés ces derniers jours, l'épidémie de coronavirus touche de plein fouet les Ehpad, suscitant les craintes d'une "catastrophe" auprès des personnes âgées particulièrement fragiles et l'inquiétude des familles.

"Il faut tout faire pour empêcher le virus de pénétrer dans nos établissements, confiner encore plus": c'est le cri d'alarme lancé mardi par le directeur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Haute-Savoie, où sept résidents ont récemment succombé au coronavirus.

"J'adresse un message à tous les Ehpad: ce n'est pas du tout comme une grippe, il faut confiner encore plus nos résidents pour ne pas laisser ce virus extrêmement contagieux se propager. Sinon, nous courons à la catastrophe", a poursuivi auprès de l'AFP Eric Lacoudre, gestionnaire de l'Ehpad Le Bosquet de la Mandallazteur, à Sillingy.

Une crainte partagée par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. "On sait que les décès à l'hôpital ne représentent qu'une faible part de la mortalité", a reconnu le DGS, en annonçant mardi 240 nouvelles victimes du virus en France.

"Les deux principaux lieux de décès sont l'hôpital et les Ehpad", a-t-il précisé. Il a d'ailleurs assuré qu'un "suivi quotidien de la mortalité" serait mis en place dans les établissements pour personnes âgées "dans les tout prochains jours".

Malgré une réclusion stricte et des visites extérieures interdites, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes n'échappent pas au Covid-19, particulièrement virulent parmi leurs résidents.

Dans l'Est, vingt résidents d'un Ehpad des Vosges, à Cornimont, où vivent 163 personnes âgées, ont trouvé la mort. En Haute-Marne, seize résidents d'une structure de Saint-Dizier sont décédés et une quarantaine sont sur surveillance.

Selon une porte-parole de la Résidence Beauregard, à Villeneuve-Saint-Georges près de Paris, le virus a également provoqué la mort de trois résidents depuis le début de l'épidémie, et les 80 autres sont désormais tous isolés dans leurs chambres depuis le 12 mars.

A la maison de retraite et de gériatrie de la fondation Rothschild à Paris, 16 personnes sont décédées et 81 sont positives au Covid-19, selon Le Parisien.

- Tester davantage les aînés -

Depuis plusieurs jours, ces annonces de décès s'accélèrent, inquiétant familles et soignants. Comme Marie, 60 ans, dont la mère de 85 ans réside dans un Ehpad en Bretagne.

"La situation sanitaire est grave. On pose des questions mais la communication c'est +il ne se passe rien, il n'y a rien à voir+", témoigne-t-elle à l'AFP, regrettant que "plus d'une dizaine de personnes présenteraient des symptômes mais ne sont pas hospitalisées".

A l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré mardi avoir donné des "instructions très claires aux agences régionales de santé (ARS) pour faire chaque jour l'état des lieux dans les différents Ehpad".

"Pour les Ehpad qui n'ont pas encore mis en place de mesures barrières, il y a des risques de propagation considérables et des taux de mortalité qui peuvent être catastrophiques", prévient Gaël Durel, président de l'Association des médecins coordonateurs en Ehpad et du secteur médico-social (Mcoor), estimant qu'environ "30% des Ehpad" n'ont pas encore de confinement strict.

Pour ce médecin, deux choses sont nécessaires pour "éviter une hécatombe": "l'isolement renforcé" de toutes les personnes suspectées de Covid-19, "avec usage d'un masque, d'une sur-blouse, d'une charlotte et de gants pour les personnels" et la possibilité de tester rapidement les résidents.

Or, si la promesse du gouvernement de distribuer 500.000 masques par jour pour les personnels des Ehpad est "une bonne chose", "il faut aussi des sur-blouses et des tests", pointe-t-il auprès de l'AFP.

Pour les personnes âgées, "il n'y a pas de place à l'hôpital", ajoute le Dr Durel. "Elles sont trop vulnérables et on va privilégier, ce qui est tout à fait compréhensible, des personnes qui ont plus de chance de pouvoir s'en sortir".

Toutefois, pour lui, "il faut rassurer les familles car tout le monde est mobilisé".

Et aussi se méfier de "l'effet loupe que peuvent avoir les bilans de décès, plus visibles dans les Ehpad que pour les personnes qui vivent à domicile", déclare à l'AFP Pascal Champvert, président de l'association des directeurs de structures pour personnes âgées (AD-PA).

