Report des JO de Tokyo: "un défi sans précédent", selon Thomas Bach

Lausanne (AFP)

Le report des Jeux olympiques de Tokyo, entériné mardi, constitue "un défi sans précédent" pour le mouvement olympique, a expliqué le président du CIO Thomas Bach, qui souhaite à présent faire de ces Jeux "une célébration de l'humanité qui aura triomphé" du coronavirus.

Principaux points de la conférence de presse téléphonique du président du CIO donnée mardi aux agences de presse dont l'AFP:

- "gravité de la pandémie": "Nous sommes tous conscients de la gravité et de l'étendue de la pandémie et, plus important, des conséquences pour la vie des gens. Nous avons eu des chiffres alarmants dimanche puis lundi. Mais aussi des chiffres alarmants en Afrique et en Océanie. Nous avons convenu (avec le Premier ministre japonais) que compte tenu des circonstances, les Jeux olympiques devaient être reprogrammés au-delà de 2020 mais pas plus tard qu'à l'été 2021".

- "garantir la santé": "la préoccupation et l'engagement du CIO est d'organiser des Jeux dans un environnement qui garantisse la santé de toutes les personnes impliquées".

- "protéger des vies": "les considérations financières ne peuvent pas être la priorité. Les questions financières n'ont pas été abordées, il s'agit de protéger des vies".

- "défi sans précédent": comparer ce report des JO avec les annulations en raison des deux Guerres mondiales "n'est pas une bonne chose si l'on considère les souffrances générées par la guerre durant tant d'années. Ce que l'on peut dire c'est que cette pandémie est une crise sans précédent pour l'humanité. Et c'est un défi sans précédent pour les Jeux olympiques".

- "célébration" : "les Jeux olympiques de Tokyo doivent être une célébration de l'humanité qui aura triomphé de cette crise sans précédent du coronavirus".

- "nouvelles dates": "Deux heures après ma conversation téléphonique (avec le Premier ministre japonais), je ne peux pas vous donner une réponse définitive (sur les nouvelles dates, ndlr). C'est pourquoi nous avons décidé que nous avions besoin d'au moins quatre semaines pour faire le point sur toutes ces questions. Les dates seront discutées par la Commission de coordination (du CIO) et le Comité d'organisation des JO de Tokyo-2020, en collaboration avec les fédérations internationales".

- "la flamme": arrivée vendredi au Japon depuis la Grèce, "la flamme olympique restera au Japon comme un symbole de notre détermination et un symbole d'espoir. Cette flamme sera comme la lumière au bout du tunnel".

- "soutien total" de Abe: "Le Premier ministre Abe a assuré du soutien total et de l'engagement du gouvernement japonais envers ce report et dans le succès final des Jeux. Je lui ai fait part du soutien total du CIO afin de parvenir à ce résultat".

