Report des JO: "probablement la meilleure des options", selon Denis Masseglia

Paris (AFP)

Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) Denis Masseglia a indiqué mardi à l'AFP que le report des Jeux de Tokyo à 2021, annoncé mardi par le Comité international olympique (CIO), était selon lui "raisonnable, prudent, probablement la meilleure des options".

"La décision a l'immense mérite de mettre fin à l'incertitude. Il n'y aura pas d'annulation, c'est un point très positif, a indiqué à l'AFP Denis Masseglia. Que le Japon soit prêt à organiser les Jeux avec un décalage d'un an c'est une énorme performance avec des problèmes techniques et logistiques pas minces. Cela répond aux athlètes qui n'avaient pas tous la liberté de se préparer à des Jeux potentiellement repoussés à l'automne, et cela répond au problème de l'épidémie, dont on ne sait pas quand elle se terminera dans le monde."

Les comités olympique et paralympique français s'apprêtaient mardi à exprimer leur soutien au Comité international olympique (CIO) pour trouver une date pour le report des Jeux olympiques et paralympiques devenu "inéluctable" en raison de la pandémie de coronavirus.

"Le report à 2021 est raisonnable, prudent, probablement la meilleure des options (...) la priorité était que les Jeux se déroulent avec toutes les garanties sanitaires et avec une préparation des athlètes qui apporte l'équité", a expliqué M. Masseglia.

