Un Américain atteint par le coronavirus raconte sa quête d'un dépistage

Publicité Lire la suite

Miami (AFP)

A son retour en Floride, après des vacances passées dans le Colorado, Michael Barker, 69 ans a soupçonné qu'il avait le coronavirus, passant une journée à arpenter la ville sans réussir à se faire tester dans un pays en proie à une pénurie de kits de dépistage.

Il y a trois semaines, le retraité et son épouse ont passé des vacances à la station de ski de Vail dans le Colorado avec un couple d'amis. Il a commencé à se sentir mal le 7 mars, attribuant ses symptômes à la déshydratation. A l'époque, le mot "coronavirus" n'était pas encore sur toutes les lèvres.

Les époux Barker sont rentrés chez eux dans la ville de Wellington, au nord de Miami, le 11 mars. La Floride ne comptait alors que 23 cas officiellement déclarés; elle en recense désormais plus de 1.200 et 18 morts.

"Le jeudi 12 mars j'ai été voir mon docteur, il m'a examiné et selon lui j'avais probablement le coronavirus, mais il n'avait pas de tests", a expliqué à l'AFP M. Barker, ancien directeur adjoint des pompiers de Boca Raton, lors d'un entretien téléphonique.

Michael Barker a alors arpenté la ville pour trouver un endroit où se faire tester. En vain. Ce fut une journée stressante pour lui et sa femme, qui souhaite garder l'anonymat.

Ils ont appelé des hôpitaux qui ont admis ne pas être en possession de kits. Pendant ce temps-là, les symptômes de Michael s'aggravaient.

"Jeudi soir, ma femme a appelé notre voisin, qui est médecin aux urgences du comté de Palm Beach. Il a réussi à me faire admettre et à me faire le test", a-t-il détaillé.

Lorsque les résultats ont confirmé que M. Barker avait le coronavirus, le mardi suivant, cela faisait 10 jours qu'il avait des symptômes et qu'il n'était pas en quarantaine.

Il a prévenu ses amis qui étaient en vacances avec lui et s'est confiné dans sa maison. Mais il n'a pas été hospitalisé, les soignants le renvoyant chez lui et l'appelant tous les jours pour suivre l'évolution de son état.

"J'avais mal à la tête, j'étais confus mentalement, étourdi. J'avais de la fièvre, des courbatures. J'avais une soif excessive. J'avais soif tout le temps", a raconté Michael Barker, qui toussait beaucoup et ressentait également des douleurs à la poitrine.

Il se sent désormais mieux, et dimanche était son quatrième jour sans fièvre.

Entre-temps, la Floride a acheté des milliers des kits de dépistage et réalisé au moins 9.300 tests. Seuls les adultes de plus de 65 ans avec des symptômes en bénéficient, ainsi que les professionnels de santé.

L'épouse de M. Barker, 66 ans, a une bronchite et ne sait pas si elle a été contaminée par son mari.

Elle n'a pas de fièvre, donc les autorités sanitaires locales ne veulent pas la faire tester. "Il devrait y avoir plus d'aide lorsqu'ils vous renvoient chez vous et qu'ils vous disent: mettez vous en quarantaine et ne venez que si vous êtes très très mal", regrette-t-elle.

© 2020 AFP