Accord aux États-Unis sur un plan de relance face au coronavirus

Face à la pandémie de coronavirus, l'administration américaine et les sénateurs sont parvenus mercredi à un compromis sur un plan de soutien à l'économie américaine à hauteur de 2 000 milliards de dollars.

"Nous avons un accord", a déclaré à la presse Eric Ueland, le conseiller à la Maison Blanche. Un accord a été trouvé, mercredi 25 mars, entre l'administration américaine et le Sénat à l'issue de plusieurs jours de négociations au sujet d'un plan de relance de l'économie visant à atténuer les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus.

2 000 milliards de dollars

Ce plan de soutien sera à hauteur de 2 000 milliards de dollars (1 842 milliards d'euros). Le compromis devrait notamment prévoir des aides financières directes pour les Américains par l'envoi à des millions de foyers de chèques d'un montant qui pourrait atteindre les 3 000 dollars.

Des crédits seraient parallèlement mis à disposition des petites et moyennes entreprises (PME) à hauteur de 350 milliards, et 250 milliards de dollars iraient à des mesures d'aides aux chômeurs et au moins 75 milliards aux hôpitaux.

Apparu en décembre en Chine, le coronavirus a tué 720 personnes et contaminé plus de 53 000 aux États-Unis. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le pays pourrait bientôt devenir le principal foyer de la pandémie dans le monde.

