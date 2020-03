Stock maintient la publication de l'autobiographie de Woody Allen

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les éditions Stock ont décidé de maintenir la publication de l'autobiographie de Woody Allen, "Soit dit en passant", a-t-on mercredi auprès de cet éditeur.

Dans les circonstances actuelles, la sortie du livre, traduit en français par Marc Amfreville et Antoine Cazé, est prévue le 13 mai 2020, a précisé l'éditeur, filiale du groupe Hachette Livre, à l'AFP.

"+Soit dit en passant+ est un texte formidable, amusant, plein d'humilité. Woody Allen est pour moi un grand artiste du siècle, un grand cinéaste, un véritable écrivain. Au-delà du cinéma, c’est une vision de l’existence. Une vision drôle, de constante remise en cause de soi-même, une vision de l’absurdité de la vie et aussi de la mort", a estimé le patron des éditions Stock Manuel Carcassonne.

"Soit dit en passant" est le récit exhaustif de la vie, à la fois personnelle et professionnelle de Woody Allen, et revient sur sa carrière au cinéma, à la télévision, sur la scène des clubs ainsi que sur son travail d’écrivain.

Le livre de Woody Allen, intitulé "A propos of nothing" en anglais, devait initialement sortir aux Etats-Unis chez Grand Central Publishing, filiale du groupe Hachette, mais l'annonce de sa publication avait suscité un tollé, alimenté par le journaliste et auteur Ronan Farrow, le propre fils de Woody Allen.

Ronan Farrow reprochait à Grand Central Publishing et à Hachette de ne pas avoir pris davantage de précautions avec cette autobiographie, notamment en ce qui concerne les accusations d'agression sexuelle qui visent Woody Allen.

Fille adoptive du metteur en scène, Dylan Farrow affirme avoir été abusée sexuellement par Woody Allen en 1992, alors qu'elle était âgée de 7 ans, ce que son père adoptif a toujours réfuté.

Quatre jours après l'annonce de la sortie prochaine du livre, Hachette avait fini par renoncer à le publier aux Etats-Unis.

Le livre devrait finalement sortir aux Etats-Unis chez l'éditeur Arcade Publishing qui n'appartient pas au groupe Hachette mais aucune date de sortie n'a été fixée.

