Coronavirus : le Mali instaure un couvre-feu mais maintient ses législatives

Les élections législatives maliennes auront bien lieu dimanche malgré la pandémie de Covid-19, a annoncé mercredi le président Ibrahim Boubacar Keita. Il a toutefois décrété l'état d'urgence sanitaire et instauré un couvre-feu nocturne.

Publicité Lire la suite

Au Mali, où deux premiers cas de coronavirus ont été confirmés, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé mercredi 25 mars un couvre-feu nocturne dans tout le pays afin de lutter contre la propagation de la maladie.

"En plus de l'état d'urgence qui prévaut dans notre pays en raison du contexte sécuritaire, l'état d'urgence sanitaire est décrété. Un couvre feu est également décrété, qui sera rigoureusement appliqué de 21 h à 5 h du matin, jusqu'à nouvel ordre, et ce à compter de ce jeudi 26 mars 2020 minuit", a déclaré le chef de l'État sur la télévision publique malienne. Il a également annoncé la fermeture des frontières terrestres "sauf au fret et au transport de marchandises", et que les marchés resteraient ouverts.

Ibrahim Boubacar Keïta a toutefois indiqué que les élections législatives auraient bien lieu dimanche, comme prévu. "Ces élections se tiendront le 29 mars, c'est-à-dire ce dimanche, et ce dans le respect scrupuleux des mesures barrières. Le gouvernement fera tout pour qu'il en soit ainsi", a-t-il assuré. Ces élections ont été repoussées à différentes reprises.

Avec AFP