Coronavirus : la barre des 4 000 morts franchie en Espagne, plus de 56 000 cas recensés

L'Espagne compte 400 morts et plus de 56 000 cas, jeudi 26 mars. AFP - CESAR MANSO

Texte par : FRANCE 24 Suivre

L'Espagne a franchi jeudi le cap des 4 000 décès liés au coronavirus, avec 655 décès enregistrés dans les dernières 24 heures. Le pays est le deuxième le plus touché en Europe, et enregistre le deuxième bilan le plus élevé au monde, derrière l'Italie.