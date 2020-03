Coronavirus : l'Afrique du Sud, "en guerre contre l'ennemi invisible", déplore ses deux premiers morts

Face à l'expansion de l'épidémie de coronavirus en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a imposé un confinement à partir de ce vendredi. Le pays a annoncé ses deux premiers morts et plus d'un millier de cas.

Publicité Lire la suite

L'Afrique du Sud a annoncé vendredi 27 mars ses deux premiers morts liés au coronavirus. Le président sud africain avait déclaré la veille "partir en guerre contre l'ennemi invisible", rapporte Caroline Dumay, correspondante de France 24 dans le pays. "C'est la première fois qu'on a un chef de l'État sud-africain de l'ère post-Apartheid, qui prend l'uniforme militaire pour parler à ses troupes".

Alors que le pays a franchi le cap du milliers de cas de contaminations, le président Cyril Ramaphosa a imposé à ses 57 millions de concitoyens un confinement de trois semaines qui a débuté vendredi à minuit. Un total de 927 cas avaient été recensés jeudi.

Mesures de confinement "très strictes"

Les barrages de la police et de l'armée se sont lentement mis en place à Johannesburg, la principale ville du pays, pour contrôler le trafic automobile, proche de celui d'un dimanche matin. Depuis plusieurs jours, les autorités ont exhorté la population à respecter strictement le confinement, sous peine de lourdes sanctions.

Selon la presse locale les rues étaient toujours bondées ce vendredi et, dans les quartiers pauvres, de longues files d'attente se formaient devant les supermarchés.

Les mesures de confinement sont extrêmement strictes. "On ne sort que pour s'alimenter ou pour se faire soigner", précise Caroline Dumay. "Les courses à pied et les balades pour promener le chien autour de la maison ne sont pas autorisées", ajoute-t-elle. La vente d'alcool est également interdite depuis jeudi.

Le ton solennel du président Rampahosa était également empreint de compassion, relève Caroline Dumay. "La population est terrifiée d'attraper ce virus", précise la correspondante de France 24 qui rappelle que beaucoup de Sud-Africains n'auront pas la possibilité d'être hospitalisés. Seuls 3 000 lits sont mis à disposition pour une population de 60 millions d'habitants.

Le pays le plus industrialisé d'Afrique est, de loin, le plus touché du continent depuis l'apparition du Covid-19 en Chine en décembre. En Afrique, seuls la Tunisie, le Rwanda et l'île Maurice se sont jusque-là engagés sur cette voie radicale, tant ses conséquences économiques et sociales sur des populations pauvres et privées de services de base semblent risquées.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne