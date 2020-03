Coronavirus: l'Evian Championship de golf reporté début août

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'Evian Championship, tournoi du Grand Chelem féminin de golf, initialement prévu du 26 au 29 juillet, a été déplacé du 6 au 9 août à Evian dans un souci d'harmonisation d'un calendrier chamboulé à cause du nouveau coronavirus, a annoncé la direction de l'épreuve vendredi.

"Dans le contexte exceptionnel d’incertitude que nous vivons et qui touche aussi le monde du sport, dans un esprit de solidarité avec la décision prise par la LPGA et le LET (Ladies European Tour), l’Evian Championship a accepté de déplacer la date de son édition 2020", a déclaré Franck Riboud, président de l’Evian Championship dans un communiqué.

Vendredi dernier, le circuit nord-américain de golf féminin (LPGA) avait annoncé le report de plusieurs tournois dont celui du Majeur ANA Inspiration, initialement programmé du 2 au 5 avril à Rancho Mirage en Californie, du 10 au 13 septembre.

"Notre priorité est évidemment de toujours permettre aux joueuses du monde entier et à tout notre écosystème de pouvoir continuer à vivre leur sport dans les meilleures conditions possibles. Lorsque Mike Whan, le Commissioner de la LPGA, nous a fait part de ses enjeux de calendrier, nous avons bien sûr répondu présent. C’est cela l’esprit de notre partenariat depuis maintenant 20 ans", a poursuivi Franck Riboud, assurant qu'il a le "soutien total" de tous ses sponsors.

L'Evian Championship ouvrira une séquence européenne aoutienne, avec ensuite le Scottish Open (13-16 août), le British Open, l’autre majeur européen (17-23 août), et le UL International Crown en Angleterre (24-30 août).

