Journal de bord d'un réanimateur: "Nous sommes déjà au scénario noir"

Paris (AFP)

Praticien dans un hôpital de la région parisienne, en première ligne pour traiter la déferlante de malades du coronavirus, un anesthésiste-réanimateur livre tous les jours pour l'AFP, sous couvert d'anonymat, le résumé de sa journée en pleine crise sanitaire.

- Jeudi 26 mars -

"Nous sommes déjà au scénario noir. Nous acceptons (ou sommes contraints, au choix) désormais de parler de +choisir les patients+ à réanimer ou de +triage+, alors qu’il y a encore trois semaines nous parlions encore +d’obstination déraisonnable+ et d’autonomie des patients ou encore de non malfaisance. Probablement que nous n’avons pas le choix. Mais c’est déjà un scénario noir. Il ne s'agit pas d’un jugement ou d’une critique, mais simplement d’un constat, factuel et personnel, de cette situation.

Les patients Covid qu'on reçoit en réanimation sont le plus souvent déjà sous assistance respiratoire et sous sédation. Ensuite, on essaye de faire notre travail le plus normalement possible. Faire des examens sur le patient, régler le respirateur le plus précisément possible et au mieux pour lui. Certains vont devoir être mis sur le ventre, pour tenter d’améliorer leur oxygénation. Ça demande du monde, des précautions particulières, mais ça on a l’habitude. Ensuite, on prend le temps d’appeler la famille pour donner des nouvelles. Ce n’est souvent pas facile de leur faire imaginer la situation de leur proche, car la grande majorité des gens ne savent pas ce qu’est un service de réanimation.

Le soir quand on quitte l’hôpital, on se refait la journée dans la tête et on se demande ce qu’il peut se passer le lendemain. En temps normal, j'arrive à couper dès que je passe le seuil de mon domicile. Mais là, il faut encore lire des mails, des messages, répondre à des collègues. Je ne suis au calme que quand j’arrive à dormir. Et encore, malgré plusieurs heures de sommeil, la fatigue se fait sentir, signe d’un sommeil peu réparateur.

En tant que soignants, on ne sent pas particulièrement protégé, et les sentiments sont partagés. D'un côté on est forcément touché par ces applaudissements à 20h00 tous les soirs, et on reçoit beaucoup d’encouragements et de remerciements de toutes parts. De l'autre on est aussi un peu agacé par ces gens seuls dans la rue ou leur voiture qui arborent des masques, chirurgicaux ou FFP2, souvent portés n’importe comment et donc inefficaces, alors qu’on parle d’en manquer à l’hôpital. Et on ne crie pas partout autour de nous qu’on est soignants, parce qu’on sait qu’il y a de la méfiance, que certaines personnes craignent vraiment qu'on leur transmette le virus car on est au contact des malades".

