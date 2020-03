CARTOONING FOR PEACE

L'actu en dessin : une partie serrée contre le coronavirus

Un dessin signé Adene © Adene, Cartooning for peace

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Depuis plusieurs semaines, le monde entier se bat et se débat contre le coronavirus, dont le bilan tragique ne cesse de s'alourdir. De plus en plus de pays mettent en place des mesures de protection pour tenter de le vaincre.