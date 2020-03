Les États-Unis, premier pays du monde en nombre de cas recensés de coronavirus

Un New-Yorkais sur la 7e Avenue le 26 mars 2020. © Carlo Allegri, Reuters

Avec plus de 82 000 cas recensés, les États-Unis sont devenus jeudi soir le pays à compter le plus de personnes infectées par le Covid-19, devant l'Italie et la Chine. Le président Donald Trump avait annoncé un peu plus tôt qu'il souhaitait un allégement progressif de la distanciation sociale suivant les risques.