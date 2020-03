Virus: un hôpital militaire flottant de 1.000 lits arrivé à Los Angeles

Cosmo WALRATH US NAVY/AFP/Archives

Los Angeles (AFP)

Un navire-hôpital géant est arrivé vendredi à Los Angeles, en Californie, où il sera utilisé pour soulager les hôpitaux sur la terre ferme face à la propagation rapide de la pandémie de nouveau coronavirus aux Etats-Unis.

Le USNS Mercy de la marine américaine sera le plus grand hôpital de la ville, avec 1.000 lits. Il n'accueillera pas les patients malades du Covid-19, mais ceux souffrant d'autres pathologies ou de blessures, afin d'accroître les capacités d'accueil des hôpitaux locaux.

Le navire va aider "à alléger le fardeau qui pèse sur nos services d'urgence et nos unités de soin intensif lorsque le nombre de cas de Covid-19 augmentera dans les semaines à venir", a déclaré vendredi le maire de Los Angeles, Eric Garcetti.

Face à l'afflux attendu de malades, le navire permettra de "libérer des lits cruciaux qui sont aujourd'hui déjà occupés à 80 ou 90%", avait-il précisé jeudi.

Long d'environ 272 mètres, l'USNS Mercy dispose de 15 salles d'hospitalisation et d'une capacité de 5.000 poches de transfusion sanguine.

Les responsables californiens ont tout fait pour que le navire soit envoyé à Los Angeles, alors que l'Etat de Washington, plus au nord sur la côte ouest américaine et premier à avoir été fortement touché par la propagation du virus aux Etats-Unis, mais moins peuplé, avait fait la même demande.

Selon les derniers chiffres officiels communiqués par la Californie, l'Etat compte plus de 3.000 cas confirmés de nouveau coronavirus, et 65 morts.

Un navire jumeau, le USNS Comfort, doit lui renforcer les capacités d'accueil des hôpitaux de New York, devenue l'épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis.

Jeudi, la seule ville de Los Angeles a rapporté 400 nouveaux cas et 9 nouveaux décès. "Si ce taux d'augmentation continue, dans six jours nous serons au même point que New York aujourd'hui", a évalué Eric Garcetti.

