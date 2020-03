Tennis: Naomi Osaka "déçue" par le report des JO, qu'elle "soutient" malgré tout

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'ex-N.1 mondiale du tennis, Naomi Osaka, s'est dite "déçue" samedi par le report des Jeux olympiques de Tokyo, mais a assuré soutenir "à 100%" la décision prise par le Premier ministre japonais et le Comité olympique international (CIO).

"Je suis bien évidemment déçue que ça n'ait pas lieu cette année, mais nous serons tous prêts et plus forts que jamais en 2021", a écrit la joueuse japonaise sur son compte Twitter.

"Je soutiens la décision courageuse du Premier ministre (Shinzo) Abe et du CIO à 100%", a ajouté la Japonaise, avant d'appeler "les gens de tous pays (...) à se rassembler pour sauver autant de vies que nous le pouvons" dans le combat contre la pandémie de coronavirus, qui a causé plus de 30.000 décès dans le monde et eu raison des JO de Tokyo-2020.

"Pour moi, c'est cela l'esprit olympique", a encore estimé l'actuelle N.10 au classement WTA, double lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie et US Open).

Les déclarations d'Osaka surviennent quatre jours après le report historique des Jeux olympiques 2020, qui auront lieu au plus tard à l'été 2021, en raison de la pandémie de coronavirus. C'est la première fois dans l'ère moderne des JO que le plus grand évènement sportif mondial est reporté en temps de paix.

La pandémie a également provoqué la suspension des circuits masculin (ATP) et féminin (WTA) de tennis jusqu'au 7 juin, ainsi que le gel des classements.

© 2020 AFP