Confinés, les chefs jouent leur partition gastronomique avec les fonds de placard

Confinés en pleine pandémie, leurs restaurants fermés, les grands cuisiniers français savourent le plaisir du "fait maison" avec les fonds de placard, partageant leurs recettes au cours d'une émission télé ou sur les réseaux sociaux.

"Aujourd'hui ce n'est pas le chef Lignac qui parle, c'est Cyril, qui comme tous les Français descend faire ses courses en bas de chez lui".

En t-shirt, le chef médiatique adoré des Français, Cyril Lignac, prépare un dîner en direct et en prime-time depuis chez lui avec en duplex des personnalités et des anonymes dans leurs cuisines à travers la France, dans l'émission "Tous en cuisine" sur M6 lancée mardi.

Quinoa et wok de légumes, tartine au thon mélangé avec du fromage frais et oeufs mimosa, velouté de carottes, risotto de coquillettes au jambon: tout le monde peut y arriver, quitte à remplacer des ingrédients manquants avec ce qu'on trouve dans les placards ou sauver in extremis une pâte de pancakes grâce aux conseils de Cyril Lignac.

Cette situation exceptionnelle permet aux chefs de "jouer une autre partition de la cuisine, c'est très intéressant d'améliorer le quotidien des gens avec la cuisine du placard et du frigo", explique Cyril Lignac à l'AFP.

- Cuisine "anti-prise de tête" -

Privé de produits sophistiqués avec lesquels il cuisine dans son restaurant, Cyril Lignac comme les autres chefs interrogés par l'AFP, trouve "génial" ce nouvel exercice.

Avec cette émission qui va durer le temps du confinement, il espère amener les Français à cuisiner à la maison en leur montrant que cela peut être simple, bon et pas coûteux.

"Je ne triche pas, j'ai une micro-cuisine, si j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi": dans un tuto, la cheffe parisienne Amandine Chaignot apprend, elle, à préparer les asperges.

Pas la peine de se prendre la tête avec une mayo ou une sauce hollandaise maison faciles à rater ou d'avoir trop de vaisselle à faire.

Ici, la cheffe, qui avait concocté le repas pour la dernière édition du très prestigieux dîner de la mode de Sidaction en janvier, cuit les asperges et les oeufs dans la même casserole, mélange les jaunes coulants avec du beurre et y ajoute les blancs hachés.

Cette vidéo est enregistrée pour ses copains qui "ont l'habitude de manger au restaurant". "Cela peut être paralysant de se dire +je ne sais pas faire les choses les plus simples+", raconte-t-elle à l'AFP. "Il faut que ce soit facile, rapide, sans utiliser du matériel ou des ingrédients introuvables".

- "Pères de famille" -

A Marseille, le projet du moment d'Alexandre Mazzia, 2 étoiles Michelin et chef de l'année 2019 du guide Gault et Millau, est celui d'un "père de famille" qui fait avec ses enfants les devoirs, du sport et à manger.

Dans des rares moments de répit, il publie sur Facebook quelques recettes adaptées au temps de quarantaine qui font un tabac.

Comme ce gâteau au chocolat "qu'on bat comme une omelette, simple et gourmand" que l'on peut réussir sans "blanchir les oeufs, ni tamiser la farine".

Dans sa salade de lentilles vertes du Puy, on peut remplacer la noix de cajou par un autre fruit à coque et le kumquat par une pomme acidulée, le secret c'est le bouillon où l'on rajoute du café et une vinaigrette au miel et curry.

"J'ai reçu 350 SMS me demandant quoi faire avec les lentilles de Puy", raconte-t-il à l'AFP.

Chef triplement étoilé et membre du Collège culinaire de France qui promeut le patrimoine gastronomique français, Christophe Bacquié basé à Castellet, en Provence, apporte, lui, des saveurs méditerranéennes dans nos assiettes.

Endives à l'orange, au miel et au romarin, cake au citron et à l'huile d'olive. "C'est ma femme qui m'a convaincu de poster sur Instagram ce que je fais quand on est en famille", dit Christophe Bacquié.

Si avec la fermeture des marchés on ne trouve pas de Saint-Pierre pour réaliser un plat avec des asperges, on peut tenter la recette de sa mère: galette de pommes de terre sans oeufs ni farine. L'astuce est de ne pas les rincer pour conserver l'amidon.

A venir: les blancs de volaille que tout le monde peut acheter dans les supermarchés ou la polenta twistée avec des agrumes.

"On fait avec ce qu'on a, le confinement c'est pour tout le monde, on a le devoir de montrer l'exemple", résume pour l'AFP Christophe Bacquié.

