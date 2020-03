En images : après deux semaines de confinement, Paris chamboulée par le coronavirus

Deux semaines après le début du confinement de la France contre l'épidémie de Covid-19, les Parisiens ont adopté un nouveau mode de vie. Les quartiers touristiques sont désertés tandis que joggeurs et contrôles policiers se multiplient dans les rues.

La place du Trocadéro, juste en face la tour Eiffel, à Paris. L'un des lieux les plus connus de la capitale est désormais désert. Plusieurs policiers patrouillent sur cet espace balayé par le vent et d'ordinaire rempli de touristes et de vendeurs de souvenirs à la sauvette. Ils vérifient que chacun des rares passants est en règle, c'est-à-dire muni d'une attestation de déplacement dérogatoire.

Depuis l'instauration du confinement en France, le 17 mars, la vie a drastiquement changé pour infléchir la propagation de la pandémie de coronavirus Covid-19. Ainsi, tous les commerces non essentiels garderont portes closes jusqu'au 15 avril et toute sortie non autorisée est sanctionnée d'une amende de 135 euros. Une contravention majorée en cas de récidive dans les quinze jours.

Selon les derniers chiffres officiels publiés par l'agence de la Santé dimanche 29 mars, le Covid-19 a tué 2 606 personnes en France depuis le début de l'épidémie en décembre. Le nombre de personnes hospitalisées est de 19 354, dont 4 632 sont en réanimation. Le nombre de personnes contaminées dans le pays atteint désormais 40 174. Des données qui ne prennent pas en compte la mortalité dans les Ehpad.

Ces photos ont été prises deux semaines après le début du confinement. Elles résument l'ambiance dans les rues de la capitale désertée.

