Trump et Poutine veulent coopérer sur le coronavirus et le pétrole

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump, lors du sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne, en juillet 2017. © Saul Loeb, AFP (archives)

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump, ont évoqué lundi par téléphone la possibilité d'une coopération dans la lutte contre le coronavirus et de consultations sur le pétrole, a annoncé le Kremlin.