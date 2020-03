Coronavirus : avec 3 393 décès, les États-Unis dénombrent désormais plus de morts que la Chine

L'épidémie de coronavirus a fait 3 393 morts aux États-Unis, soit plus que les 3 305 décès recensés en Chine, selon les calculs effectués par Reuters à partir des données disponibles mardi.

Les États-Unis deviennent le troisième pays le plus touché derrière l'Italie et l'Espagne en termes de décès liés au coronavirus. Avec 3 393 morts recensés par un décompte de l'agence Reuters, mardi 31 mars, ils dépassent ainsi le bilan officiel de la Chine, qui fait état de 3 305 morts.

9 000 cas de plus à New York

À New York, le nombre de cas de contamination au coronavirus s'est accru de plus de 9 000 au cours des dernières 24 heures. Le bilan total dans ce qui est l'un des principaux foyers de la pandémie aux États-Unis s'élève désormais à 75 795, dont 1 550 cas mortels, a annoncé mardi le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo.

"Le virus est plus puissant, plus dangereux que nous le pensions", a déclaré Andrew Cuomo lors d'un point de presse quotidien. "Nous sommes encore en train de gravir la montagne, la grande bataille est au sommet de cette montagne", a-t-il ajouté.

Holding a briefing with updates on #Coronavirus. WATCH LIVE: https://t.co/iTt5ZlaTmD — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2020

Le nombre de décès, qui était de 1 218 lundi, a augmenté de 27 % en 24 heures.

L'Italie a recensé 11 591 décès et l'Espagne, 8 189. Le nouveau coronavirus a fait plus de 40 000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre dernier.

