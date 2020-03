Coronavirus, l'appel des vétérinaires : "Ne lavez pas vos animaux avec des produits corrosifs !"

En France, face à la pandémie de coronavirus, de nombreux propriétaires d'animaux domestiques s'inquiètent d'une éventuelle transmission du virus entre eux et leurs boules de poils. Certains vont même jusqu'à les désinfecter avec de l'eau de javel ou du gel hydro-alcoolique pour éviter une infection. Les vétérinaires tirent la sonnette d'alarme.

"Ne désinfectez pas vos animaux !" En pleine pandémie de coronavirus, c'est le message que lancent de nombreux vétérinaires sur les réseaux sociaux. "Chaque jour, ils reçoivent des dizaines d'appels de maîtres qui ne savent comment laver leurs animaux, explique Anne-Claire Gagnon, vétérinaire. Beaucoup de confrères reçoivent actuellement des appels de leurs clients qui demandent s'ils peuvent ou doivent nettoyer les coussinets de leur chien au retour de promenade, voire désinfecter leur chat avec du gel hydro-alcoolique. Ne faites pas ça, l'eau de javel est toxique pour nous, pour nos animaux, pour l'environnement donc on ne l'utilisera pas. Quant au gel hydro-alcoolique, il a une toxicité transcutanée sur les chats donc surtout pas. Et puis il peut devenir toxique parce que les chats et les chiens quand ils n'aiment pas quelque chose, ils le lèchent, ils l'ingèrent. Donc ce sont les produits évidemment à ne pas utiliser."

Mais certains propriétaires peu avertis mettent en danger leurs boules de poils. "Les propriétaires qui ont tenté de désinfecter ont régulièrement utilisés la solution hydro-alcoolique ou l'eau de javel, assure Charlotte Piquet, vétérinaire à Sciez, en Haute-Savoie. Ce qui a pu amener dans les cas les plus graves à des comas éthyliques notamment chez les chats, par léchage, mais également des brûlures qui peuvent être graves au niveau des coussinets."

Les animaux de compagnie ne transmettent pas le Covid-19

L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) rappelle qu'"il n'existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d'élevage jouent un rôle dans la propagation du virus". Une information relayée par le ministère de la Santé mais aussi par l'Ordre des vétérinaires ou encore par l'Organisation mondiale de la santé animale. "Non, les animaux de compagnie ne transmettent pas le Covid-19, peut-on lire dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux. Suite à l'apparition et à l'expansion du Covid-19, la communauté scientifique s'est rapidement mobilisée pour mieux connaître le virus et mieux s'en protéger. Il a rapidement été établi que ce virus se transmet d'homme à homme. Au vu des connaissances actuelles, l'Anses a conclu que les animaux de compagnie ne transmettent pas la maladie."

En revanche, certains cas de transmission du virus de l'homme à l'animal ont été avérés. Dans le monde, trois animaux ont été infectés par leur propriétaires : deux chiens à Hong Kong et un chat en Belgique. Pour éviter toute transmission, les vétérinaires et professionnels de santé rappellent les recommandations d'hygiène : laver les animaux à l'eau et au savon, les séparer des personnes présumées malades, ne pas laisser l'animal vous lécher le visage, se laver les mains avant et après les caresses. Ils martèlent également ce message : "Ne les abandonnez pas", tout en rappelant que cet acte est puni par la loi.

