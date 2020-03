Coronavirus: sept décès dans un Ehpad à Lorient

Publicité Lire la suite

Rennes (AFP)

Sept résidents d'un Ehpad de Lorient (Morbihan) sont décédés après avoir contracté le Covid-19, a-t-on appris mardi auprès de la direction.

"Nous avons le regret de déplorer, à ce jour, sept décès suite au Covid-19, dont quatre à la résidence", indique dans un communiqué la direction de la résidence Edilys, qui compte 90 résidents.

"Le personnel a tout mis en œuvre pour leur permettre une fin de vie sereine et se rendre le plus disponible possible pour tenir informées les familles et préserver le lien avec leur parent", ajoute le communiqué.

Contactée par l'AFP, la directrice générale du réseau Argo, qui gère l'Ehpad, a expliqué qu'un salarié avait été contaminé au Covid-19 mi-mars.

"Nous avions déjà mis en place des mesures barrières. Quand on a appris cette contamination nous avons aussitôt instauré un confinement strict dans les chambres, mais c'était trop tard, le premier décès a eu lieu le 16", a déclaré Pascale Maestracci, qui déplore l'absence de matériel, notamment de masques, pour le personnel des Ehpad.

"La situation est stabilisée et depuis le confinement dans les logements, nous n'avons pas de nouveau cas", a-t-elle ajouté tout en refusant de communiquer le nombre de résidents qui présentent des symptômes de la maladie.

© 2020 AFP