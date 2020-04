Allemagne : une entreprise de plexiglas inondée de commandes de vitres "antivirus"

L’entreprise allemande Plexiglas Riesner, à Wiesbaden, croule sous les commandes de plaques de protection. La PME familiale est sollicitée par de nombreux commerces qui cherchent un moyen de protéger leurs employés du Covid-19.

Claus Müller ne peut pas se réjouir de la situation. Le patron de Plexiglas Riesner, une PME familiale spécialisée dans le plexiglas à Wiesbaden, à l’ouest de Francfort, a vu son chiffre d’affaire s’envoler en mars, avec la pandémie de coronavirus.

"Notre chiffre d'affaires a doublé ce mois-ci par rapport à d'habitude et si la raison n'était pas si triste, on pourrait être content", a-t-il expliqué à l'AFP.

Le carnet de commandes de l’entreprise est plein à craquer. Dans le bureau qui jouxte le hall de fabrication, le téléphone ne cesse de sonner.

De fait, les clients se sont rués sur les parois transparentes de protection, armes simples mais efficaces contre la propagation du virus transmis essentiellement par gouttelettes de salive. Leurs employés sont ainsi protégés dans les situations où la distance de sécurité recommandée de deux mètres est difficile ou impossible à respecter.

"Nos clients principaux sont des pharmacies, des hôpitaux, mais aussi des administrations ou la ville de Wiesbaden, des médecins et bien évidemment des commerces qui ne peuvent pas fermer", avance le spécialiste du plexiglas.

Difficultés de livraisons

Matériau souvent utilisé pour parler de tout verre acrylique sans distinction, celui de meilleure qualité utilisé de préférence est du Plexiglas avec un grand P, la marque déposée par le groupe allemand Röhm.

"Les demandes ont vraiment afflué à partir de fin février", ajoute Claus Müller. "Le problème est que chacun en a besoin rapidement et nous n'avons qu'une certaine capacité de production."

L'arrêt de vastes pans de l'économie mondiale et la fermeture d'usines en Allemagne, comme ailleurs en Europe, pour lutter contre la propagation du Covid-19, pourraient de surcroît causer des problèmes pour livrer des commandes.

"Le stock est suffisant pour une ou deux semaines et nos fournisseurs nous ont déjà averti qu'il n'allait pas y avoir de livraisons en avril", explique le dirigeant de l’entreprise. "Il me semble que l'ensemble du marché en Allemagne est paralysé", ajoute le sexagénaire.

Le marché mondial du verre acrylique devrait croître de 5,3 milliards de dollars en 2019 à 7,1 milliards d'ici 2024, selon le cabinet 360 Market Updates.

Après la crise du coronavirus, la demande pour le plexiglas dans les supermarchés va baisser et de nombreuses parois de protection seront certainement retirées une fois le danger passé, estime Claus Müller. Il pourrait en être autrement dans des pharmacies ou à l'accueil de cabinets médicaux.

"On se sent plus en sécurité", "cela protège également nos clients si on était infectés sans symptômes", témoigne Iris Erdelmeier, pharmacienne. Ses clients apprécient les parois et ont suggéré qu'elles soient conservées.

