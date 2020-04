Selon le fils de Sophie Pétronin, le Quai d'Orsay a "une preuve de vie" de l'otage française au Mali

Selon le fils de Sophie Pétronin interviewé par France 24, le ministère français des Affaires étrangères dispose d'une "preuve de vie" de cette humanitaire septuagénaire enlevée en décembre 2016 au Mali. Le Quai d'Orsay n'a pas confirmé.

Sophie Petronin est en vie et le Quai d'Orsay en a la preuve, affirme Sébastien Chadaud-Pétronin, fils de l'otage française, mercredi 1er avril sur l'antenne de France 24. L'humanitaire a été enlevée le 24 décembre 2016 dans le nord du Mali

"La seule information que j'ai eu c'est qu'elle est bien en vie. Le Quai d'Orsay parle d'une preuve de vie de début mars mais je n'ai pas eu plus de détails", a déclaré Sébastien Chadaud-Pétronin sur France 24. "On se réjouit quand même de savoir qu'elle est en vie même si ça nous rend encore très tristes."

Le fils a également affirmé que les dernières informations sur la santé de sa mère datait d'août 2019. Celle-ci à des problèmes de santé physique et est "alitée" et "sous traitement".

"Heureusement, elle a un très bon mental", selon Sébastien Chadaud-Pétronin.

Selon ces mêmes informations, elle se trouverait actuellement "avec d'autres otages" et le gouvernement français refuse de payer une rançon. "Il y a cependant d'autres possibilités", a déclaré Sébastien Chadaud-Pétronin, sans donner plus de précisions.

Sophie Pétronin, qui dirigeait une petite ONG franco-suisse venant en aide aux enfants souffrant de malnutrition, a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali, et est détenue depuis par le Groupe pour le soutien de l’islam et des musulmans (GSIM).

Le Quai d'Orsay refuse de confirmer

Interrogé, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères n'a pas confirmé l'information

"Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'ensemble des services concernés restent pleinement mobilisés pour obtenir la libération de Mme Sophie Pétronin et soutenir sa famille", a dit mercredi la porte-parole du ministère en réponse à plusieurs questions sur le sujet.

Le 30 décembre dernier, le mari de l'humanitaire, Jean-Pierre Pétronin, avait déploré le silence entourant le sort de son épouse, médecin humanitaire septuagénaire, disant avoir le sentiment qu'elle avait été "oubliée". "On ne sait pas si elle est vivante. Cela fait un an que nous n'avons plus de nouvelle du tout", déplorait-il au troisième anniversaire de sa captivité.

La dernière vidéo où apparaissait Sophie Pétronin avait été reçue mi-juin 2018. Elle y semblait très fatiguée, le visage émacié, et en appelait à Emmanuel Macron. Dans une autre vidéo en novembre 2018, où elle ne figurait pas, ses ravisseurs affirmaient que son état de santé s'était dégradé.

