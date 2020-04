Top 14: Kylan Hamdaoui, l'homme du dernier essai

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le dernier marqueur d'essai, c'est lui. Le 1er mars, l'arrière du Stade Français Kylan Hamdaoui a été le dernier joueur du Top 14 à franchir la ligne, lors d'une défaite à Toulon (19-18). Depuis, le Championnat a été mis à l'arrêt par le coronavirus. Il y a un mois. Presqu'une éternité.

Il se repasse les images dans la tête... "On fait plusieurs temps de jeu dans leur 22: on fait passer les gros devant, Joris (Segonds, l'ouvreur, NDLR) me la +met+ sur le pas et moi, je n'ai plus qu'à aplatir", raconte modestement Kylian Hamdaoui, 25 ans. Le Stade Français mène alors (18-16) au Stade Mayol.

Pas question, à ce moment-là, de s'enflammer pour les Parisiens bons derniers du Top 14. "Je savais qu'il restait encore un peu de temps et que ça allait être tendu jusqu'à la fin. Ils poussaient de plus en plus. Au vu du match de l'année passée, on pensait bien que ça allait être un match accroché... et après, tout le monde connaît le scénario du match", lâche Hamdaoui.

Dans la foulée, le deuxième ligne Yoann Maestri est sanctionné pour hors-jeu et le jeune Louis Carbonel offre la victoire aux Toulonnais... à la 83e minute (19-18).

"On était dépités. On était tous abattus. C'est vraiment une victoire qui nous aurait fait du bien. En plus, 'Carbo', je le recroise le lundi à Marcoussis (au rassemblement de l'équipe de France, NDLR) et je lui ai dit que j'étais sûr qu'il allait la mettre... Ca m'a rappelait une pénalité qu'il avait passé avec les moins de 20 ans. J'étais sûr qu'il allait marquer. J'étais un peu vert", se souvient Hamdaoui.

-"Tous dans le flou"-

Kylan Hamdaoui reste donc le dernier marqueur d'essai du Top 14. "Pour l'instant", précise l'arrière, qui n'a pas oublié cet essai, son septième de la saison, inscrit à cinq minutes de la fin.

Ce dimanche 1er mars, après la défaite parisienne, le Top 14 devait observer une pause de la fin du Tournoi des six nations. Sauf que, depuis, les joueurs n'ont plus refoulé les pelouses du Top 14.

Ils sont même confinés, comme l'ensemble de la population, pour éviter la propagation du coronavirus. Alors les interrogations se bousculent: va-t-on terminer la saison? Qui va monter et descendre ? Une question d'autant plus importante pour lui que, avant la coupure, le Stade Français occupait la dernière place.

"Au vu de la situation, c'est délicat. Cela fait un mois qu'on n'a pas joué", confie Hamdaoui arrivé en provenance de Biarritz (Pro D2) en 2018.

En cas de levée du confinement, que faire ? "C'est un peu compliqué de se prononcer. Il y a tellement de cas. On parle de descentes, d'équipes qui font des efforts pour monter... On est tous dans le flou. C'est compliqué de se projeter sur une éventuelle reprise", explique l'intéressé qui, confiné en famille, tue le temps en jouant à des jeux de société, tout en essayant de garder la forme.

"Et en mangeant. Beaucoup beaucoup. Ma mère cuisine très bien", confesse l'arrière. Il sera bien temps de penser au rugby.

