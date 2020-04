Coronavirus : le Zaandam accoste en Floride avec plusieurs passagers malades

Le bateau de croisière Zaandam, sur lequel quatre personnes sont mortes et neuf autres ont été testées positives au Covid-19, a finalement accosté jeudi après-midi à Fort Lauderdale, en Floride. Plusieurs pays d'Amérique latine avaient refusé de l'accueillir.

Le navire de croisière Zaandam, qui a erré pendant des jours après avoir été rejeté par plusieurs pays d'Amérique latine parce qu'il transportait des passagers atteints du coronavirus, a finalement accosté jeudi 2 avril en Floride.

Le Zaandam, qui a quitté Buenos Aires le 7 mars, devait finir son voyage au Chili le 21 mars, mais a dû changer de trajectoire à cause du virus. Le sort du navire, qui a quatre morts à son bord, a fait l'objet de difficiles négociations en Floride. Le gouverneur de cet État où résident de nombreux retraités, Ron DeSantis, s'était d'abord opposé à son arrivée, affirmant qu'il ne voulait pas se voir "refourguer" des malades qui épuiseraient les ressources locales face au Covid-19. Il a ensuite fait marche arrière, disant qu'il ne s'était pas rendu compte que des Américains se trouvaient à son bord.

Et le président américain Donald Trump a reconnu la nécessité d'évacuer les passagers. "Nous devons aider les gens. Ils sont dans le pétrin", a-t-il lancé, annonçant par ailleurs que les Britanniques et les Canadiens parmi eux seraient évacués.

L'épidémiologiste Anthony Fauci, chargé de conseiller la Maison Blanche sur le coronavirus, a lui aussi pesé sur le sujet. "Il faut prendre soin des gens malades. On a juste l'obligation de le faire. Et le plus vite possible", a dit l'expert, en appelant à l'évacuation des personnes saines.

Le Coral Princess doit accoster samedi

Un autre navire de croisière, le Coral Princess, avec à son bord 12 cas diagnostiqués de coronavirus sur 1 898 personnes à bord, est lui aussi en train de naviguer vers le port de Fort Lauderdale où il doit accoster samedi, a indiqué jeudi à l'AFP la compagnie maritime Princess Cruises.

Pour le Zaandam, une sortie de crise s'était profilée jeudi matin : un responsable local, Michael Udine, avait indiqué sur Twitter qu'une commission avait approuvé de manière "conditionnelle" le plan de débarquement proposé par Carnival, propriétaire de la compagnie de croisières Holland America.

La compagnie exploite le Zaandam et le navire envoyé à sa rescousse avec notamment des vivres, du personnel et des tests de dépistage du Covid-19, le Rotterdam. Quelque 400 passagers sains ont été transférés du Zaandam vers le Rotterdam. Les deux navires transportent 1 250 passagers, dont des Américains et des Canadiens, et 1 186 membres d'équipage.

Bus désinfectés

Quatre personnes sont mortes sur le Zaandam. Les causes de leur décès n'ont pas été divulguées et depuis le 22 mars, 250 passagers et membres d'équipage ont eu des symptômes similaires à ceux de la grippe, selon la compagnie Holland America. Neuf personnes à bord ont été testées positives au nouveau coronavirus, selon Carnival.

Selon le plan de débarquement, environ 1 200 personnes qui ne sont pas malades pourraient rentrer chez elles en avion. Elles seraient transportées dans des véhicules "désinfectés, avec des contacts limités entre personnes, et elles porteraient des masques", a expliqué Holland America mercredi.

