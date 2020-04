Coronavirus : quatre millions de salariés en chômage partiel en France

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé jeudi que quatre millions de salariés étaient désormais en chômage partiel en France, en raison de la pandémie de coronavirus. Un chiffre qui équivaut à un salarié sur cinq du secteur privé, que le gouvernement encourage à profiter de l'offre de formation à distance.

Quatre millions de salariés relèvent actuellement du dispositif de chômage partiel adapté mis en place par le gouvernement français face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, a annoncé, jeudi 2 avril, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

"Les chiffres de ce matin, qui sont encore en progression très forte, c'est 400 000 entreprises et quatre millions de salariés, c'est-à-dire un salarié sur cinq [du secteur privé] en France dans les entreprises ou les associations est en chômage partiel", a déclaré Muriel Pénicaud sur France Info.

Mercredi, à l'issue du conseil des ministres, elle avait précisé que 337 000 entreprises, soit 3,6 millions de salariés, avaient déposé une demande en ce sens.

Le dispositif de chômage partiel prévoit que l'employeur verse à ses salariés une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération brute, voire 100 % pour les salariés au smic ou moins.

L'État remboursera ensuite intégralement les entreprises pour les salaires allant jusqu'à 6 927 euros bruts mensuels, c'est-à-dire 4,5 fois le smic.

220 nouvelles formations à distance accessibles gratuitement

Muriel Pénicaud a par ailleurs annoncé que l'État allait "prendre en charge à 100 % (...) tous les coûts de formation pour les personnes qui sont au chômage partiel".

Au-delà des salariés au chômage partiel, elle a invité l'ensemble des Français disponibles à profiter de l'offre de formation à distance, saluant la mobilisation de plus d'une centaine d'acteurs du secteur pour enrichir les contenus disponibles gratuitement en ligne.

Muriel Pénicaud a précisé que Pôle Emploi lançait ce jeudi 220 nouvelles formations à distance accessibles gratuitement.

"Si vous êtes chez vous, quelle que soit la cause, n'hésitez pas à aller vous former, c'est gratuit et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en ligne en ce moment."

Avec Reuters

