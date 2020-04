Monaco annule le 60e Festival de télévision de Monte-Carlo

Publicité Lire la suite

Monaco (AFP)

Monaco a annulé jeudi le 60e Festival de télévision de Monte-Carlo en raison de la crise sanitaire: ses 8.000 participants, dont beaucoup de studios américains, étaient attendus du 19 au 23 juin et ont désormais rendez-vous en juin 2021 pour cette édition anniversaire.

"Nous sommes confrontés à une situation inédite qui malheureusement nous prive, à ce jour et pour une durée indéterminée, de notre liberté. C'est avec beaucoup de regrets que je suis dans l'obligation d'annuler l'édition 2020 de notre Festival de Télévision", a indiqué dans un communiqué le vice-président délégué du festival Laurent Puons, donnant rendez-vous en juin 2021 au Grimaldi Forum.

"L'invitation pour proposer la présidence du jury était déjà partie, et on était en train de finaliser", a précisé à l'AFP la directrice exécutive du festival Cécile Enrici. Environ 220 VIP de la télévision viennent chaque année et "la force du festival tient à la grosse proportion de studios américains", dit-elle.

Créé en 1961 par le Prince Rainier III, le Festival de Télévision de Monte-Carlo présente, depuis soixante ans, les tendances du petit écran et anticipe les révolutions du secteur, attirant des vedettes mondiales, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes et des dirigeants de studios et de chaînes TV.

La Principauté, dont l'économie dépend notamment du tourisme et de l'événementiel sportif et culturel, enregistre des reports et annulations en cascade en raison de la pandémie de coronavirus. Le plus gros coup dur est l'annulation du Grand Prix de Formule 1 prévu le 24 mai.

